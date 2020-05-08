Dijitalde fark attık! E-devlete 3 ayda 2 milyon kullanıcı

Resul Ekrem Şahan Ankara

Kovid-19 ile birlikte e-devlete son 3 ayda 2 milyon kişi daha dahil oldu. Toplam kullanıcı sayısı 47 milyona ulaşırken, hizmet sayısı ise 5 bine yaklaştı. Kamu Bilişim Derneği (KBD) Başkanı Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin ile 2. Başkanı Yakup Şıvka, e-devlet projesinde 2022 hedefinin 50 milyon kullanıcı ve 813 kamu kurumun dahil edilmesi olduğunu bildirdiler. Özbilgin, Kovid-19 salgını dolayısıyla dijital ortamda çalışmaya geçen kamu kurumlarında yaşanan dönüşüme ilişkin değerlendirmenin sorulması üzerine, bu konuda Türkiye’nin dünyaya fark atarak başarı hikayesi yazdığını söyledi.