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Gündem Dijital Vatan'da FETÖ Avı: 20 bin hesaplık dijital ağı deşifre edildi
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Dijital Vatan'da FETÖ Avı: 20 bin hesaplık dijital ağı deşifre edildi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
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Dijital Vatan'da FETÖ Avı: 20 bin hesaplık dijital ağı deşifre edildi

Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener, FETÖ'nün sosyal medyada oluşturduğu "Dijital Terörist Yapılanması"na ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı. Şener, yapılan analizlerde yaklaşık 20 bin anonim ve kripto hesabın tespit edildiğini belirterek, bu ağın siyasi ve toplumsal kaos üretmek amacıyla kullanıldığını ifade etti.

Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener, bugünkü köşe yazısında Fetullahçı Terör Örgütü'nün sosyal medya yapılanmasına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Şener, özellikle CHP'nin 38. Kurultayı hakkında verilen "mutlak butlan" kararının ardından sosyal medyada yeniden aktif hale gelen FETÖ bağlantılı hesapların ciddi bir milli güvenlik tehdidi oluşturduğunu belirtti.

20 BİN KRİPTO HESAP TESPİT EDİLDİ

Şener, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kaynaklarından edindiği bilgilere dayanarak, örgütün büyük bölümü yurt dışı kaynaklı yaklaşık 20 bin anonim ve kripto sosyal medya hesabı üzerinden faaliyet yürüttüğünü aktardı.

Yazıda, söz konusu hesapların temel amacının yalnızca paylaşım yapmak olmadığı, sistematik dezenformasyon üretmek, kamuoyunu yönlendirmek ve devlet ile vatandaş arasındaki güven ilişkisini zedelemek olduğu ifade edildi.

1731 HESAP ERİŞİME ENGELLENDİ

Nedim Şener, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın 19 Mayıs 2026 tarihinde yaptığı açıklamayı da hatırlattı. Buna göre yapılan çalışmalar sonucunda FETÖ ile bağlantılı olduğu belirlenen toplam 1731 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı uygulandı.

Şener, ayrıca terör propagandası yaptığı ve psikolojik harekât faaliyetlerinde bulunduğu değerlendirilen yüzlerce hesap hakkında da gerekli işlemlerin gerçekleştirildiğini kaydetti.

"KÜRESEL ALGI OPERASYONLARININ PARÇASI"

Şener'e göre FETÖ'nün dijital yapılanması yalnızca Türkiye içindeki süreçleri etkilemeyi değil, uluslararası kamuoyunda da Türkiye aleyhine algı oluşturmayı hedefliyor. Yazıda, bazı yabancı medya kuruluşlarında yer alan manipülatif içeriklerin yayılmasında bu ağların aktif rol oynadığı değerlendirmesine yer verildi.

DEVLET KURUMLARINDAN ORTAK MÜCADELE

Şener, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Milli İstihbarat Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı ve BTK'nın ortak çalışma yürüttüğünü belirtti.

"DİJİTAL VATAN" VURGUSU

Yazısının sonunda Türkiye'nin terörle mücadeleyi yalnızca fiziki alanda değil, dijital platformlarda da sürdürdüğünü vurgulayan Şener, "Mavi Vatan" ve "Gök Vatan" anlayışına benzer şekilde "Dijital Vatan" konseptiyle siber tehditlere karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Şener, son dönemde çok sayıda hesabın kapatılmasının, dijital alandaki mücadelenin hız kazandığını gösterdiğini belirterek, yürütülen çalışmalar sonucunda örgütün sosyal medya ağlarının tamamen etkisiz hale getirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

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