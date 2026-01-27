  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya İtalya'dan İsrail'e sert muhtıra! Roma Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
Dünya

İtalya'dan İsrail'e sert muhtıra! Roma Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İtalya'dan İsrail'e sert muhtıra! Roma Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Batı Şeria'da görev yapan iki İtalyan jandarmasının, yasa dışı İsrailli yerleşimci olduğu tahmin edilen bir saldırgan tarafından silah zoruyla tehdit edilmesi diplomatik krizi patlattı. İtalya, İsrail'e resmi protesto notası verirken İsrail’in Roma Büyükelçisi’ni "izahat" için bakanlığa çağırdı.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Tel Aviv Büyükelçiliği aracılığıyla İsrail hükümetine resmi bir nota gönderildiğini duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, Kudüs Başkonsolosluğu emrinde görevli iki Carabinieri (Jandarma) personelinin maruz kaldığı muamele nedeniyle en üst düzeyde tepki gösterildiği vurgulandı.

ASKERLER, BİR İSRAİLLİ YERLEŞİMCİ OLAN SİVİL GİYİMLİ SİLAHLI KİŞİ TARAFINDAN TEHDİT EDİLDİ

Olayın detaylarına dair paylaşılan bilgilere göre; İtalyan askerleri dün Ramallah yakınlarındaki bir Filistin köyünde, Avrupa Birliği heyetinin gerçekleştireceği ziyaret öncesi güvenlik incelemesi yapıyordu.

Bu sırada sivil giyimli ve elinde makineli tüfek bulunan bir şahıs, İtalyan jandarmalarına silah doğrultarak tehditler savurdu.

Askerler, çatışmayı önlemek adına angajman kuralları çerçevesinde itidalli davrandı. Saldırgan, telefonla ulaştığı bir kişiyi askerlere bağlayarak bölgenin "askeri yasak bölge" olduğunu ve derhal ayrılmaları gerektiğini iddia etti.

Yapılan incelemeler ve İsrail ordusuna bağlı COGAT birimiyle kurulan temaslar sonucunda, söz konusu noktanın herhangi bir askeri kısıtlaması olmadığı teyit edildi.

İtalyan personeli yara almadan üslerine dönerek yaşananları rapor etti.

İTALYA'DAN İSRAİL'E NOTA

Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin talimatı üzerine İtalya'nın Tel Aviv Büyükelçisi; protesto notasını İsrail Dışişleri, ordusu ve iç istihbarat servisi Şin-Bet’e iletti.

Roma yönetimi, bu olayın münferit bir tacizden öte ciddi bir egemenlik ve güvenlik ihlali olduğunu belirterek diplomatik baskıyı artırma kararı aldı.

İSRAİL'İN ROMA BÜYÜKELÇİSİ, "İZAHAT" İÇİN İTALYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA ÇAĞRILDI

Gerilimin tırmanması üzerine İsrail'in Roma Büyükelçisi Jonathan Peled, akşam saatlerinde acil olarak bakanlığa davet edildi.

İtalya tarafı, yaşananlardan duyulan "şiddetli hoşnutsuzluğu" Büyükelçi Peled'e bizzat iletti. Tajani, yerleşimci şiddetinin artık uluslararası diplomatik personeli hedef almasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Peled ise olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek kapsamlı bir soruşturma yürütüleceğini bildirdi.

İTALYAN ASKERLERİ DİZ ÇÖKTÜRÜLDÜ

İtalyan basınında yer alan sarsıcı iddialara göre, iki asker sadece tehdit edilmekle kalmadı, aynı zamanda makineli tüfek namlusu altında diz çöktürülerek bir nevi "saha sorgusuna" tabi tutuldu.

Muhalefet lideri Giuseppe Conte, bu durumu "İtalyan bayrağına ve askerine hakaret" olarak niteledi.

Hükümetin sadece nota vermekle kalmaması gerektiğini savunan Conte, Batı Şeria’da sistematik hale gelen bu şiddet dalgasına karşı uluslararası toplumun gözlerini kapatmaması gerektiğini belirtti.

 

1
