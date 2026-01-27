  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD dostu Rodriguez, kişisel tehditlerden korkmadıklarını belirtti Vitrine oynuyor Erdoğan’ın ayak sesleri İsrail’i titretiyor Elektrik restine petrol zammı: Ekvador'dan Kolombiya'ya ağır yaptırım Eczacılıkta ruhsat rantı: Sıfır eczane açmak 5 milyon, devralmak 25 milyon! Satış sonrası ilk kriz: Eleştirel içerikler kasıtlanıyor! TikTok'un yeni sahipleri Trump’ı mı koruyor? ABD'den HAMAS'a küstah teklif! Hemen kontrol edin! Bahçenizdeki toprak bu renkse evinizin altında gümüş madeni olabilir! CHP'li İBB'nin kreşlerindeki çocuk tacizlerini inkar etmişti: Özgür Özel'in "35 kamera" savunması patladı! ABD'den tarihi itiraf! 'Devlet sözü vermedik' Rusya Suriye'den çekiliyor!
Spor Beşiktaş sessizliğini bozdu! Yeni transfer geliyor
Spor

Beşiktaş sessizliğini bozdu! Yeni transfer geliyor

Yeniakit Publisher
Ömer Gülhan Giriş Tarihi:
Beşiktaş sessizliğini bozdu! Yeni transfer geliyor

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, transferde sessizliğini bozuyor. Siyah beyazlılar Abraham'ın Aston Villa'ya transferi sonrası Yasin Özcan ile prensip anlaşmasına vardı. Genç yıldız İstanbul'a geliyor.

BEŞİKTAŞ, Abraham’ın transfer karşılığında Aston Villa’dan Yasin Özcan’ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, genç oyuncuyu akşam saatlerinde İstanbul’a getirecek.

 

Beşiktaş, Tammy Abraham’ın transferi için 21 milyon Euro + Yasin Özcan karşılığında Aston Villa ile anlaşmaya varmıştı. İngiliz ekibinin Anderlecht’e kiraladığı genç oyuncu, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecek. Konuyla ilgili Beşiktaş’tan yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbolcu Yasin Özcan, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Yasin Özcan’ı taşıyan uçak bu akşam 20.40’da İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'tan flaş Abraham açıklaması!
Beşiktaş'tan flaş Abraham açıklaması!

Spor

Beşiktaş'tan flaş Abraham açıklaması!

Sergen Yalçın’dan 3 değişiklik
Sergen Yalçın’dan 3 değişiklik

Spor

Sergen Yalçın’dan 3 değişiklik

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü fırtınası! Milli yıldız siftah yaptı
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü fırtınası! Milli yıldız siftah yaptı

Spor

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü fırtınası! Milli yıldız siftah yaptı

Beşiktaş’ı üzen haber! Yıldız futbolcu babasını kaybetti
Beşiktaş’ı üzen haber! Yıldız futbolcu babasını kaybetti

Spor

Beşiktaş’ı üzen haber! Yıldız futbolcu babasını kaybetti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23