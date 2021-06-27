Dijital Tarım Pazarı nedir? Dijital Tarım Pazarı'nda hangi ürünler var?

Tarım ve Orman Bakanlığı “dijital tarım pazarı” uygulaması nedir? Dijital Tarım Pazarı üretici girişi, tüketici girişi nasıl yapılır? DİTAP (Dijital Tarım Pazarı)'da hangi ürünler satılıyor? İşte detaylı bilgiler...

Dijital Tarım Pazarı nedir?

Çiftçinin alın teri ve binbir emekle ürettiği ürünler, Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) sayesinde değer fiyattan tüm alıcılar ve üreticiler ile artık Dijital Tarım Pazarı online platform üzerinden buluşabilecek.

Tarım Arazileri Kiralama Modülü ile tarım arazisini kiraya vermek isteyenler ile üretim yapmak için tarım arazisi kiralamak isteyenler de platform üzerinden buluşabilecek.

Dijital Tarım Pazarı'nda hangi ürünler satılıyor?

Hem üretici hem tüketici hem de sektör kazanacağı Dijital Tarım Pazarı'nda çiftçi daha çok kazanmış, tületici daha uyguna almış oluyor. Çiftçiler Dijital Tarım Pazarı'na üye olarak çeşitli illere ürünlerinin satışına sahip bulunuyor.

Üreticilere avantaj getirecek bu Dijital Pazar öncelikle girdi finansmanı kolaylığıyla tohum, gübre gibi ürünlerin tedarikini sağlayacaktır. Bunların yanında sisteme yeni kazandırılan Tarımsal Arazi Kiralama Modülü ile çiftçilerin arazilerini DİTAP üzerinden kiraya verebilmelerinin önü açılmıştır.

Dijital Tarım Pazarı üye girişi nasıl oluyor?

Gerçek / Tüzel kişiliklerin DİTAP başvuruları ditap.etarim.gov.tr portal adresi aracılığı ile elektronik ortamdan yapılmakta, alıcı ve satıcı girişleri sup.etarim.gov.tr adresinden e-devlet veya kullanıcı adı / şifre aracılığı ile sağlanmakta ve gerekli tüm işlemler yine bu ortamda elektronik ortamda oluşturulmaktadır. Yeni kayıt olacak Gerçek/Tüzel kişiler sup.etarim.gov.tr/login adresinden Kayıt Ol veya Kurumsal Kayıt butonları aracılığı ile birkaç adımda üyeliklerini oluşturabilmektedir. Üyeliğini tamamlayan kişiler mobil numaraları ile sisteme ilk giriş esnasında doğrulanmaktadır.

Alıcı olmak isteyen firmalar sisteme ESBİS veya MERSİS ile kayıt olabilmekte. Satıcı olmak isteyen firmalar ve vatandaşlar ise mutlaka Bakanlık Sistemlerine kayıtlı olmalılardır. (ÇKS, HBS, AKS, KBS, SBS).

Alıcı ve Üretici (satıcı) olarak ayrılan Gerçek / Tüzel kullanıcılar kendilerine ayrılmış özel sayfalar aracılığı ile talep ve teklif oluşturabilmekte bunun yanında Doğrudan Satış ilanı da verebilmektedir. Alıcılar tarafından oluşturulan talepler bölgede yer alan üreticiler tarafından kolaylıkla görülebilmekte ve bu taleplere teklif verilebilmektedir. Oluşturulan talebe birden fazla üreticiden teklif gelebilmekte ve alıcı istediği teklifi değerlendirebilmektedir. Alıcı ile Satıcı arasında yapılacak sözleşmede Miktar, Fiyat, Üretim Tipi, Nakdi/Ayni Avans, Üretim Yeri, Sipariş Tarihi, Teslimat Tarihi, Nakliye, Paketleme vs. gibi tüm detaylar önceden belirlenmekte ve her iki tarafta güvenle ticaretini yapabilmektedir. DİTAP üzerinde sözleşmeler, hem ıslak imza ile hem de elektronik imza ile imzalanabilmektedir.