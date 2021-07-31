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Teknoloji ‘Dijital oyun’ için okuyorlar
Teknoloji

‘Dijital oyun’ için okuyorlar

Dijital oyun bölümü gençlerden ilgi görüyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 14:39:00 -
‘Dijital oyun’ için okuyorlar

İstinye Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Nevin Eryılmaz, bu ilginin artarak devam edeceğini vurguladı. Oyun sektörünün giderek büyüdüğüne dikkat çeken Eryılmaz, şunları söyledi: “Dünyayla rekabet eder konumdayız. Pandemi döneminde oyunlara talep arttı. Bu durum oyun yatırımcılarının da dikkatlerini çekiyor. 5 senede global şirketlerden ülkemiz oyun sektörüne 2.4 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Bu alanda yeni girişimlerin ve yatırımların giderek artacağı kanısındayım.” Eryılmaz, Dijital Oyun Tasarımı Bölümü’yle ilgili de şu bilgileri verdi: “Öğrencilerimiz iyi bir eğitim alıyorlar. Mezun olmalarının ardından oyun programcısı, seviye tasarımcısı, yapımcı olarak kariyer hayatlarına devam ediyorlar. Ayrıca İstinye Üniversitesi bünyesinde Dijital Oyun Geliştirme ve Animasyon Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni yakın zamanda hayata geçireceğiz. Merkezimizde dijital oyun start-up ve şirketleri yer alacak.”

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