Dijital müşteri sayımız 1.9 milyona ulaştı

Buğra Kardan

Katılım bankası Kuveyt Türk’ün Genel Müdürü Ufuk Uyan, Yeni Akit’e dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalardan öne çıkan bölümler şöyle:

Yola devam ediyor

İnovasyonu ve sürdürülebilirliği tüm iş süreçlerimize entegre ederek geliştirdiğimiz yeni ürünlerle, hizmetlerimizle yolumuza güçlü şekilde devam ediyoruz. Dijitalde ilk murabaha sürecini müşterilerimize 2016’da sunmuştuk. Müşterilerimiz ‘Online Finans’ adını verdiğimiz hizmetimizi 2016’dan bu yana internet şubeden gerçekleştirebiliyor. 5 seneye varan bir tecrübenin ardından sürecimizi deneyim ve verimlilik odaklı olarak yeniden tasarladık. İnternet şubemizde pilot uygulamalarımızın tamamlanmasının ardından çok yakın bir zamanda yeni ‘Online Finansman’ hizmetimizi tüzel müşterilerimize yaygınlaştıracağız. Bu noktada sadece dijital kanaldan hizmet sunmakla sınırlı olmayıp mesai saatleri dışında da müşterilerimizin işlemlerini yapabilmelerini sağlamayı hedefliyoruz.

Hızlı adapte olduk

Teknolojik yenilikleri yakından takip eden bir kurum olarak da Merkez Bankası’nın yeni ödeme sistemi olarak hayata geçirdiği FAST ve Kolay Adresleme Sistemi’ne çok hızlı adapte olduk. Kuveyt Türk müşterileri cep telefonu numarası, TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası, pasaport ve e-posta bilgileriyle ‘Kolay Adres’ tanımlayabiliyorlar. FAST’la da 7 gün 24 saat anlık ve ücretsiz şekilde para transferi yapabiliyorlar. Çocuklarımız için de 2020’de ‘Dijital Kâşif’ ürünlerimizi hizmete sunduk. Bu ürünümüzle çocuklar, hem harcamalarını kontrol ederek gelecekleri için tasarruf yapabiliyor hem de bilinçli birer tüketici olma yolunda finansal okuryazarlık seviyelerini arttırabiliyor.

Sorular yanıt buluyor

*2020’de bir başka yeniliğimiz ise dijital asistanımız Selim oldu. İnternet ve mobil şubede hizmet veren dijital asistanımız Selim, müşterilerimizin sorularını yanıtlama, finansal hesaplamalar yapma ve ilgili menülere yönlendirme fonksiyonlarını başarıyla yerine getiriyor. Yakın zaman içinde Whatsapp üzerinden de müşterilerimizin sorularını yanıtlamaya başlayacak asistanımızın daha donanımlı olması için yatırımlarımızı arttırarak devam ettireceğiz. Geçen sene 700 bin yeni müşteri kazandık. Müşteri sayımızı 6 milyonun üzerine çıkardık. Dijital kanallarımıza yönelik ilgi artarak devam ediyor. Aldığımız aksiyonlar sayesinde dijital müşteri sayımız da 2020 sonu itibarıyla 1.9 milyona ulaştı.

Altın satışı sürüyor

Kuveyt Türk olarak müşterilerimizin altın cinsinden tasarruf edebilmesi için birçok ürün ve hizmet sunuyoruz. Gram üzerinden altın satışına 2007’de başladık. O tarihten itibaren altın bankacılığı alanında yurt içinde ve yurt dışında pek çok ilke imza attık. Bugüne kadar, ’yastık altı’ diye tabir edilen ve değeri 1 milyar doları aşan altını ekonomimize kazandırdık. İnovatif yaklaşımla ortaya koyduğumuz geniş ürün yelpazemizle kendimizi ‘altın uzmanı’ olarak konumlandırıyoruz.

36.6 milyar lira fon

Kuveyt Türk olarak 2020’yi 36.6 milyar lira altın fonuyla tamamladık. Bu tutar, katılım bankacılığı toplam altın fon hacminin yüzde 52’sini oluşturuyor. Sektördeki toplam kıymetli maden mevduatının ise yüzde 13’üne tekabül ediyor. Türkiye’de en geniş altın ürün ve hizmetini sunuyoruz. Altın bankacılığı alanında sektörün öncüsü olmaya devam ediyoruz. Yastık altı edilen altın birikimlerinin reel ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlıyoruz.

Sepetim çalışan bağlılığını artırıyor

Kuveyt Türk, çalışanları için geliştirdiği esnek yan haklar uygulaması Sepetim‘le öne çıkıyor. Uygulama sayesinde çalışanlar; oluşturdukları esnek bütçeyle telefon alabiliyor, alışveriş çeki tercih edebiliyor, yakıt kartları kullanabiliyorlar. Kuveyt Türk Strateji, İK ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, uygulamayla ilgili şunları kaydetti: “Çalışan memnuniyetini ve bağlılığını arttıracak çalışmaları hayata geçirmeye büyük önem veriyoruz. İnsan kaynakları süreçlerimizi geliştirerek çalışanlarımızın, ‘İyi ki Kuveyt Türklüyüm’ demelerini sağlamaya, onlara mutlu ve huzurlu bir çalışma ortamı sunmaya gayret ediyoruz. Bu çerçevede 5 yıl önce hayata geçirdiğimiz esnek yan haklar uygulamamız Sepetim’le çalışanlarımızın farklı ihtiyaçlarına farklı çözümler sunuyoruz.”