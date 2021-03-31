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Teknoloji Dijital kimlik nasıl olacak? Diia uygulaması nedir? Diia uygulaması nasıl kullanılır?
Teknoloji

Dijital kimlik nasıl olacak? Diia uygulaması nedir? Diia uygulaması nasıl kullanılır?

Dijital kimlik uygulaması nasıl olacak? Ukrayna'da geliştirilen "Diia" adlı uygulama ile 23 Ağustos’tan itibaren dijital kimlik uygulaması başlıyor. Peki Diia uygulaması nedir? Diia uygulaması nasıl kullanılır? Artık kimlik kartları da dijital oluyor. İşte dijital kimlik uygulaması detayları.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 12:21:00 - 2021-03-31 12:22:05
Dijital kimlik nasıl olacak? Diia uygulaması nedir? Diia uygulaması nasıl kullanılır?

Ukrayna yönetiminde yetkililer tarafından oluşturulan ”Diia” isimli bir uygulama, e-kimlik dönemiyle vatandaşların hayatına giriş yapmış durumda. Artık nereye giderlerse gitsinler, kimlik kartı taşıma zorunlulukları olmayacak. Tüm bilgiler yukarıda adı verilen uygulamada bulunacak. Dünya’da bir ilk olan uygulama, 23 Ağustos’ta devreye girecek. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yaptığı açıklamada, atılan bu adımın dünyada ilk ülkenin Ukrayna olmasının gururunun yaşandığını belirtti.

Tüm akıllı telefonlara yüklenebilecek dizaynda olan bu uygulama, vatandaşların tüm işlemlerinin yapılabilmesine imkan sağlayacak. Kimlikler artık akıllı telefonda. Hükümet yetkilileri, Diia’nın kullanıma açılmasıyla kimlik kartı ya da ehliyet gibi kartların taşınma zorunluluğunun ortadan kalkacağını söylüyorlar.

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