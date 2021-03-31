Dijital kimlik nasıl olacak? Diia uygulaması nedir? Diia uygulaması nasıl kullanılır?

Ukrayna yönetiminde yetkililer tarafından oluşturulan ”Diia” isimli bir uygulama, e-kimlik dönemiyle vatandaşların hayatına giriş yapmış durumda. Artık nereye giderlerse gitsinler, kimlik kartı taşıma zorunlulukları olmayacak. Tüm bilgiler yukarıda adı verilen uygulamada bulunacak. Dünya’da bir ilk olan uygulama, 23 Ağustos’ta devreye girecek. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yaptığı açıklamada, atılan bu adımın dünyada ilk ülkenin Ukrayna olmasının gururunun yaşandığını belirtti.

Tüm akıllı telefonlara yüklenebilecek dizaynda olan bu uygulama, vatandaşların tüm işlemlerinin yapılabilmesine imkan sağlayacak. Kimlikler artık akıllı telefonda. Hükümet yetkilileri, Diia’nın kullanıma açılmasıyla kimlik kartı ya da ehliyet gibi kartların taşınma zorunluluğunun ortadan kalkacağını söylüyorlar.