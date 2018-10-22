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“Dijital İpek Yolu Türkiye’den geçiyor”

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis, tarihi “İpek Yolu”nun dijitalleşmesinin Kuşak ve Yol Girişimi (BRI) açısından önemine vurgu yaparak, “Dijitalizasyon konusunda gerçekleştireceğimiz atılımlarla BRI’yı tek seferlik bir dizi altyapı projesi olmanın ötesinde, gerçek bir ‘Dijital İpek Yolu’na dönüştürebiliriz” açıklamasında bulundu.

22 Ekim 2018 Pazartesi 11:03
“Dijital İpek Yolu Türkiye’den geçiyor”

İstanbul’da gerçekleştirilen BRICA Zirvesinde konuşan Siemens’in üst düzey yöneticileri, bölgedeki çok taraflı ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine dönük önemli mesajlar verdi. Siemens AG Yönetim Kurulu Üyesi Cedrik Neike; Siemens’in BRI kapsamında, üye ülkeler ve proje katılımcıları arasında köprüler kurarak iş birliğine ciddi katkılar sunacağını ifade etti.

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis ise, tarihi “İpek Yolu”nun dijitalleşmesinin Kuşak ve Yol Girişimi (BRI) açısından önemine vurgu yaptı. Gelis, “Dijitalizasyon konusunda gerçekleştireceğimiz atılımlarla BRI’yı tek seferlik bir dizi altyapı projesi olmanın ötesinde, gerçek bir ‘Dijital İpek Yolu’na dönüştürebiliriz. Bu girişim kapsamında gerçekleşecek projelere inovatif ve dijital teknolojiler sunarak, başarılı, açık ve adil bir uluslararası i birliğini desteklemeye devam edeceğiz”dedi.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 11:03
  1. İstanbul
  2. BRICA Zirvesi
  3. Siemens
  4. Siemens AG Yönetim Kurulu Üyesi Cedrik Neike
  5. BRI
  6. Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis
  7. İpek Yolu
  8. Kuşak ve Yol Girişimi (BRI)
  9. Dijital İpek Yolu

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