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‘Dijital ikiz’ programı inovasyona hız katacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), Siemens PLM Software ile üretim tesisinde bütünsel bir dijital ikiz uygulaması için işbirliğine gitti. Bu işbirliğinin rekabet gücünü arttıracağı, inovasyona hız katacağı öngörülüyor.

28 Haziran 2018 Perşembe 09:51
‘Dijital ikiz’ programı inovasyona hız katacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), Siemens PLM Software ile üretim tesisinde bütünsel bir dijital ikiz uygulaması için işbirliğine gitti. Bu işbirliğinin rekabet gücünü arttıracağı, inovasyona hız katacağı öngörülüyor.

TUSAŞ/TAI Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil, Siemens yazılımlarını kullanarak ürünlerin dijital ikizlerini oluşturabileceklerini ve ürünlere mühendislik simülasyonları uygulayabileceklerini belirtti. Kotil, “Günümüz piyasasında giderek karmaşıklaşan programlar, değişen müşteri öncelikleri, artan rekabet, yasal gereklilikler ve benzeri zorluklar karşısında şirketimiz inovasyonu sürdürerek başarıya ulaşabilir” dedi.

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis ise “Bugün ülkemizde üretimin ve teknolojinin yerlileştirilmesi, ürünlerimizin katma değerinin daha da yukarıya çekilebilmesi amacıyla TUSAŞ/TAI ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinden ötürü memnuniyet duyuyoruz” şeklinde konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 09:51
  1. TUSAŞ/TAI
  2. Dr. Temel Kotil

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