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Teknoloji Dijital güvenlik eğitimleri erken yaşta verilmeli
Teknoloji

Dijital güvenlik eğitimleri erken yaşta verilmeli

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) uzmanları, çocukların “çevrim içi istismara” uğramaması için ailelere uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-19 11:16:00 -
Dijital güvenlik eğitimleri erken yaşta verilmeli

AÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi de olan SODİGEM Özel Eğitim Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Gizem Yıldız, günümüzde dijital medyanın yaygınlaşmasıyla “çocuğun çevrim içi istismarı” kavramıyla karşılaşıldığını söyledi.

Yıldız, dijital mecrada tamamen gizlilik gibi bir güvenlik garantisinin bulunmadığının altını çizdi.

Çocuk istismarı görüntülerinin yüzde 11’inin ticari sitelerden elde edildiğini anlatan Yıldız, şöyle konuştu:

“Haberiniz yokken, çocuğunuzun, yeğeninizin fotoğrafı ticari amaçlı kötü niyetli bir sitede kullanılabilir. Dijital güvenlik eğitimleri erken yaştan itibaren çocuklara verilmelidir. Çevrim içi istismarda karşı taraf tehditlerle çocuğu çok uzun süreler tutabilir ve istenmeyen sonuçlara neden olabilir. ”

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