Dijital Gündem Toplantısı, Türksat desteğiyle gerçekleşecek
Kovid-19 salgını döneminde her hafta gerçekleştirdiği video konferanslarla dijital dünyanın nabzını tutan 5.
Kovid-19 salgını döneminde her hafta gerçekleştirdiği video konferanslarla dijital dünyanın nabzını tutan 5. Dijital Gündem, 11 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.
Türksat’ın iletişim desteği vereceği etkinlik, Türksat Tanıtım ile Türksat Youtube kanallarından canlı yayınlanacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan’ın katılımıyla gerçekleşecek etkinlik, Türksat Genel Müdürü Cenk Şen, Türk Telekom Genel Müdürü Ümit Önal, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan’ı aynı platformda bir araya getirecek.
“Salgın Süreci ve Sonrasında Telekom Operatörleri” ana temasıyla düzenlenecek etkinlikte pandemi döneminde telekom operatörlerinin aldıkları önlemler, salgının kullanıcı alışkanları başta olmak üzere telekomünikasyon sektörüne etkileri, salgının şirketlerin dijital dönüşüm sürecine etkileri ve operatörlerin dijital dönüşüme katkıları ile Tech-Fin uygulamaları ve bu konudaki yasal düzenlemeler, operatörlerin regülasyon kurumlarından beklentileri masaya yatırılacak.