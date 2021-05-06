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Ekonomi Dijital dönüşümün hızından güç alıyor
Ekonomi

Dijital dönüşümün hızından güç alıyor

Penta Teknoloji Genel Müdürü Mürsel Özçelik, Türkiye’ye yazılım ve donanım tedarik eden bir şirket olduklarını belirterek, “Pandemi sebebiyle hızlanan dijital dönüşümün paralelinde güçleneceğimizi öngörüyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 00:19:00 -
Dijital dönüşümün hızından güç alıyor

40’tan fazla küresel ve yerel tedarikçinin ürünlerini pazara sunduklarını kaydeden Özçelik, “Yaygın satış ağımızla öne çıkıyoruz” ifadesini kullandı. Teknolojinin tüketiciyle buluştuğu her noktada bulunduklarına da dikkat çeken Özçelik, şöyle konuştu: “30 yılı aşan dağıtıcılık deneyimimiz ve güçlü kadromuzla bilgisayar, baskı çözümleri, yazılım, sunucu, veri depolama, ağ ürünlerini hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılara ulaştırıyoruz. Türkiye’nin lider katma değerli teknoloji dağıtıcısı şirketleri arasında yer alıyoruz. Bulunduğumuz noktada yaklaşık 350 çalışanımızla, 9 bine yakın müşteriye hizmet veriyoruz. Dağıtımını yaptığımız 40’tan fazla küresel ve yerli teknoloji markasıyla 2020’de yaklaşık 30 bin ayrı noktaya 1.3 milyonun üzerinde paket teslimatı gerçekleştirdik. Siparişlerin yüzde 90’a yakınını bir gün içinde müşterilerimize ulaştırdık.”

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