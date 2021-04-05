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Ekonomi Dijital dönüşüme yeni lider
Ekonomi

Dijital dönüşüme yeni lider

Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik etme ve yazılımın gücüyle dünyaya açılma vizyonuyla faaliyet gösteren SabancıDX’in CEO’luğuna Doğuş Kuran atandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 10:29:00 -
Dijital dönüşüme yeni lider

Yeni görevine 1 Nisan 2021 itibariyle başlayan Kuran, siber güvenlik, IoT ve yapay zekâ gibi yeni nesil teknolojiler ışığında geleceğe değer katacak ürün ve hizmetler sağlayan deneyimli ve nitelikli bir ekibi yönetecek. Kuran, Sabancı Holding’in dijital dönüşümüne öncülük ederken siber güvenlik, IOT, dijital servisler ve analitik alanlarında hayata geçirecekleri yeni yatırım ve ürünlerle SabancıDX’i yurtdışı pazarlarında büyütecek. Sektörde 20 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Kuran, çalıştığı kurumlarda Türkiye’ye değer katan önemli projelere imza attı. Kuran, son olarak Turkcell’de Müşteri Operasyonları, Dijital ve Analitik yetkinliklerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Turkcell Dijital Servisler’in Avrupa ve Asya bölgesinde yayılmasına liderlik etti. Türkiye’de ilk Biometrik imza gibi teknolojilerin mimarı olan Kuran, özellikle dijitalleşme ve ileri veri analitiği alanlarında yaptığı projelerle ön plana çıktı.

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