Dijital dönüşüm çağında robotların geleceği konuşuldu

İSTANBUL(AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Kulübü tarafından İTÜRO LITE adıyla düzenlenen ve robotik alanında çalışmalar yürüten öğrencileri, akademisyenleri ve endüstri temsilcilerini bir araya getiren “Robot Olimpiyatları”, 28-29 Kasım 2020'de online olarak gerçekleşti.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında “Dijital Fabrikalar Zamanı ve Robotlar” sunumuyla öğrencilerle buluşan Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Bölümü Departman Müdürü Tolga Bizel, Nesnelerin İnterneti (IoT-Internet of Things), yapay zeka (AI-Artificial Intelligence) ve robot teknolojilerinin geleceği konusunda bilgiler verirken, yeni endüstri evresine hazırlıklı olabilmeleri için geleceğin mühendislerine tavsiyelerde bulundu.

Açıklamada etkinlikteki konuşmalarına yer verilen Bizel, dijital dönüşümde yeni bir evre yaşandığını, günümüzde robot kullanımının hızla yaygınlaştığını ve fabrikalarda yapılan işlerin değiştiğini belirterek, “Gelecek, yapay zekâ teknolojileri ile şekillenecek. Çünkü yapay zekânın hayatımızdaki yeri her geçen gün artıyor. Yapay zekanın en popüler yansımaları ise internet aramaları, PID döngüleri, otomatik pilot ve vizyon tanıma olarak karşımıza çıkıyor. Üretime de dâhil olan yapay zeka, parametreleri ayarlamanın yanı sıra sorunları arama, yardımlı bakım, ses ve yüz tanıma gibi birçok beceriye sahip. Zamanın bir adım ötesinde üretim gerçekleştirmek istiyorsak yapay zeka teknolojilerini robotlara da uygulamalıyız." ifadelerini kullandı.





- "Robotlarımız, geleneksel sistemlere göre güç sensörüyle daha hızlı ve sisteme zarar vermeden çalışıyor"







Bizel, robotların üretimdeki rolünün hızla artacağı yönündeki gelecek vizyonundan hareketle Mitsubishi Electric olarak ileri robot teknolojileri alanında yeni nesil ürün ve çözümler geliştirdiklerini vurgulayarak, "Yapay zeka ile geliştirdiğimiz yeni nesil kolaboratif robotlarla şirketlerin robotik sistemlerini hızlı, sezgisel ve daha düşük maliyetlerde kurmalarına, hızla değişen iş ortamları ve sosyal ihtiyaçlara esnek bir şekilde yanıt vermelerine imkan sağlıyoruz. Böylece beklenmedik arızaların önlenmesi ve arızaya yol açacak parçalar hakkında kullanıcıların önceden ikaz edilmesi mümkün hale geliyor. Robotlarımız, geleneksel sistemlere göre güç sensörüyle daha hızlı ve sisteme zarar vermeden çalışıyor; öğrenerek performansını giderek artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dijital ikiz simülasyonu sayesinde bir fabrikanın tasarım süreçlerinin kısaldığını ve simülasyon hassasiyetinin daha da iyileştirildiğini ifade eden Bizel, şirketlerin yapay zekadan maksimum fayda elde etmelerini sağlamak amacıyla Mitsubishi Electric’in tescilli AI markası “Maisart” teknolojisini kullandıklarını kaydederek şu açıklamalarda bulundu:

“Mitsubishi Electric’s AI creates the State-of-the-ART in technology (Mitsubishi Electric’in AI’sı ile en yeni teknoloji) ifadesinin kısaltması olan ‘Maisart’ ile yapay zekâ tabanlı fabrikalarda ve tesislerde ekipman duruş süresi azalırken verimliliğin artırılması sağlanıyor. Makine öğrenmesi algoritmasını kullanan bu teknoloji, sensör verilerini analiz ettikten sonra farklı operasyonel durumlar arasında üretim makinesi geçişine ilişkin bir model oluşturuyor. Bu sayede fabrika ve tesislerde verimliliği artırmak üzere makinelerdeki beklenmedik durumları işaret eden makine anormalliklerinin hızlı ve doğru bir şekilde tespit edilmesi sağlanıyor.

Üretim süreçlerinde mükemmel işleyebilen sistemlerin kurulması, sorunsuz bir şekilde işletilmesi ve gerektiğinde revizyonu için her zaman insana ihtiyaç duyulacak. Bu noktada en önemli konu, donanımlı insan kaynağını oluşturarak dijitalleşme sürecine hazırlanmak olacak. Gelecek nesillerin eğitimine büyük önem veren bir marka olarak, uzun zamandır üniversitelerin mühendislik fakültelerinde robot eğitim merkezleri kurulmasına katkı sağladığımız eğitime destek projesini hayata geçiriyoruz. Mitsubishi Electric olarak her çağın gereksinimlerini önceden görüp geleceğin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yeni teknolojiler geliştirirken aynı zamanda insana da yatırım yapmaya devam ediyoruz."