Dijital dönümüş merkezleri nereye kurulacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dijital dönümüş merkezleri konusunda son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Varank, dijital dönümüş merkezleri nereye kurulacağını açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜSİAD'ın Sanayide Dijital Dönüşüm Günleri etkinliğine katıldı. Dijital Dönüşüm Merkezlerine ilişkin bilgi veren Varank, şöyle konuştu: "Sanayicilerimiz için Dijital Dönüşüm Merkezleri kuruyoruz. Ankara ve Bursa'da model fabrikalarımızı kasım ayında hizmete açıyoruz. İzmir, Gaziantep, Mersin, Konya ve Kayseri model fabrika projelerinin de planlaması yapıldı ve fon kaynakları bulundu."