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Dijital çağda milli baz dönemi

ASELSAN’ın ürettiği tamamen yerli ULAK ile dünyanın baz istasyonu üreticisi konumundaki 5’inci ülke haline gelen Türkiye, bu konudaki iddiasını güçlendiriyor. ULAK ile birlikte oluşan ekosistemin parçaları MİLAT ve ÇINAR sayesinde Türkiye yüksek teknolojili alt yapıyı kuruyor

27 Temmuz 2018 Cuma 11:10
Dijital çağda milli baz dönemi

Türkiye’yi baz istasyonu üreten 5 ülkeden biri haline getiren Ulak’ın, ülkenin haberleşmesinde üstlendiği görev artıyor. SSB, ULAK Haberleşme AŞ koordinesinde oluşturulan ve geliştirilmekte olan ekosistemle Ulak, Milli Ağ Teknolojileri (Milat) ve 5G Çekirdek Şebeke (Çınar) projeleri kapsamında elde edilen birikimden yararlanarak, Türkiye’de yeni iletişim teknolojilerine ilişkin altyapıyı hazırlıyor. Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle ASELSAN tarafından geliştirilen 4,5G milli baz istasyonu Ulak, ULAK Haberleşme AŞ’nin koordinasyon ve sorumluluğunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile telekom operatörlerinin katkılarıyla giderek yaygınlaşıyor. Ulak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Evrensel Mobil Kapsama Projesi kapsamında sahadaki yerini alıyor. Bu kapsamda nüfusu 500’ün altındaki yerlere Ulak baz istasyonlarıyla mobil geniş bant haberleşme altyapısı kuruluyor.

HIZLI İLERLİYOR

Birinci aşaması 489 baz istasyonunun kurulumunu kapsayan proje hız kazandı. Geçen sürede aktif hizmet veren baz istasyonu sayısı 241’i buldu. Evrensel Mobil Kapsama Projesi’nin birinci aşamasına ilişkin teslimatlar bu ay tamamlanacak. İlk aşamanın daha önce yıl sonuna kadar sonuçlandırılması planlanırken, bu sürenin ekim-kasım aylarında bitirilebileceği değerlendiriliyor. Projenin ikinci aşaması kapsamında bu yıl için 326 sipariş bulunuyor. Bu sayının önümüzdeki yıl siparişleriyle 500 civarında olması bekleniyor. İkinci aşama teslimatlarına gelecek hafta yapılacak fabrika kabul testleriyle başlanacak. Gelecek hafta 74 sistemin ikinci aşama kapsamında teslim edilmesi planlanıyor.

GSM operatörlerinin ise ilk parti siparişleri kapsamında bu yıl için operatör bazına 250, toplam 750 baz istasyonu siparişi bulunuyor. Bu siparişlerin teslimatına gelecek ay itibarıyla başlanacak. 4,5G Lisans Sözleşmesi’nde yer alan yerlilik oranları Ulak baz istasyonlarıyla azami oranda karşılanabiliyor. Bu kapsamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu koordinesinde, operatörlerle yürütülen 2019-2021 yıllarına ait sözleşme görüşmeleri sürüyor. Artan iletişim ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte uçtan uca, sürdürülebilir ve güvenilir iletişim altyapılarına yönelik ürün ve teknolojilerin yurt içi olanaklarla geliştirilmesi amacıyla ortaya konulan Ulak, Türkiye’yi baz istasyonu üreten 5 ülkeden biri yaptı.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 11:10
  1. Milli Ağ Teknolojileri
  2. ulak
  3. milli baz istasyonu

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