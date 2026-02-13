  • İSTANBUL
Digor'da kar kalınlığı devasa boyutlara ulaştı! Ekiplerin o kütleler arasındaki mücadelesi görenleri hayrete düşürdü
Digor'da kar kalınlığı devasa boyutlara ulaştı! Ekiplerin o kütleler arasındaki mücadelesi görenleri hayrete düşürdü

Digor'da kar kalınlığı devasa boyutlara ulaştı! Ekiplerin o kütleler arasındaki mücadelesi görenleri hayrete düşürdü

Kars’ın Digor ilçesinde etkili olan kar yağışı ve fırtına, yüksek kesimlerde hayatı adeta felç etti. Özellikle grup köy yollarında kar kalınlığının yer yer 4 metreye ulaşması, ulaşımı tamamen durma noktasına getirdi.

KARS’ın Digor ilçesinde Özel İdare ekipleri, kar kalınlığının yer yer 4 metreye ulaştığı yolları açmak için çalışıyor.

İlçede etkili olan son yağışların ardından yüksek kesimlerde kar esareti yaşanıyor. Şirinköy-Yemençayır-Yaylacık-Türkmeşen grup köy yolunda kar kalınlığı, rüzgarın da etkisiyle biriken yığınlarla birlikte yer yer 4 metreyi buldu. Ulaşımın durduğu bölgeye sevk edilen Digor İlçe Özel İdare ekipleri, kar savurma (rotatif) makineleri ve iş makineleriyle yoğun bir çalışma başlattı. Görüş mesafesinin zaman zaman 1 metreye düştüğü bölgede, kar kütleleri arasında iş makineleri güçlükle ilerliyor. (DHA)

