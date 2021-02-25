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Eğitim Diğer sınıflar ne zaman açılacak? Tüm sınıflar yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak?
Eğitim

Diğer sınıflar ne zaman açılacak? Tüm sınıflar yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak?

Hangi sınıf ne zaman okula gidecek? Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen yüz yüze eğitime kademeli olarak başlanıyor. Milyonlarca kişi hangi sınıfların ne zaman okullarına döneceğini merak ediyor. Okullar tamamen ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitime hangi sınıf ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-25 15:11:00 -
Diğer sınıflar ne zaman açılacak? Tüm sınıflar yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak?

9. sınıflar ne zaman okula gidecek? 1 Mart’ta ise 1.,2.,3.,4.,8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. İlkokullar haftada iki gün okula gidecek, 8. ve 12. sınıflar ise tam zamanlı olarak okula gidecek. Ayrıca 1 Mart'tan itibaren mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacak. Peki, diğer sınıflar ne zaman açılacak?

Diğer sınıflar ne zaman açılacak? Tüm sınıflar yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak?

İlkokul, 8. ve 12. sınıf öğrencilerin yanı sıra diğer sınıf öğrencileri okullarına ne zaman döneceklerini merak ediyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, A Haber’e açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, “Bilim Kurulu bir tavsiye kararı alıyor. Kabine'de görüşülüyor, Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu açıklıyor” dedi.

Bakan Selçuk, “Bilim Kurulu'nun önerisi ile oluşturduğumuz standartlar var. Sınıftaki kişi sayısı, mekanların nasıl düzenleneceği, riskler nelerdir, temizlik durumu nedir? Asgari 16 saatten başlayan bir ders çizelgesi var. Ama her okulun kendi imkanları ve kapasitesi var. Lise sonlar okula gelecekler. Okula öğrencilerimiz geldiğinde okulun tamamı boş. Yönetim diyebilir ki, burada soru çözme grubu oluşturdum. Şu kadar öğrenciden fazla olamaz, temizlik standarttı bu diye belirlediklerimize uyarak okul yöneticilerimiz kendi kararlarını alabilirler” diye konuştu.

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