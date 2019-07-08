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Diğer markalar neden Modalife'tan pahalı?

Sektörde 3 grup var bunlardan ilki üreticilerdir. Çizimden paketlemeye kadar olan süreç bu aşamada gerçekleşir.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:02
Diğer markalar neden Modalife'tan pahalı?

İkinci grup ise ürünlerin depolandığı bayilerdir. Sektördeki son grupta mağazalardır.

Bu üç grubun kar payları fiyatları artırmaktadır.

PEKİ MODALİFE MOBİLYA NEDEN BU KADAR HESAPLI?

Modalife Mobilya tüm süreçleri kendi bünyesinde bulunduruyor.
Dünya standartlarındaki tesislerinde yılda 300 bin mobilya üretiyor.
Ürettiği tüm ürünleri kendi mağazalarında satıyor. Böylece ürünleri daha uygun fiyatlı oluyor.

Modalife Mobilya 145 Mağazası ve online satış sitesi olan www.modalife.com ile hizmetinizdedir.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:02
  1. Modalife

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