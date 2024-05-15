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Ekonomi Dieline Tasarım Yarışması Birincisi Echoes Lab & Studio Born
Ekonomi

Dieline Tasarım Yarışması Birincisi Echoes Lab & Studio Born

Yeniakit Publisher
2024-05-15 13:36:00 -
Dieline Tasarım Yarışması Birincisi Echoes Lab & Studio Born

2007 tarihinde kurulan ve günümüzde tasarım ve paketleme konusunda en fazla online ziyaretçiye sahip olan Dieline, bu sene 15incisi düzenlenen 2024 paketleme tasarım ödüllerinin birincilerini 08.05.2024 tarihinde New York’ta düzenlediği etkinlikte açıkladı. 1400’ün üzerinde marka ve tasarımlarının katıldığı yarışmada Echoes Candle & Scent Lab & Studio Born Ev Bakım Ürünleri kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Ödül töreninde birincilik ödülünü her iki firma adına Studio Born Kurucu Ortağı Ebru Sile Göksel kabul etti.

2021 yılında Studio Born ile rebranding projesine başlayan Echoes Lab’in Kurucu Ortaklarından Ekin Özden “İlk günden beri Studio Born ile büyük uyum içinde çalıştık. Tüm detayları takip eden ve özgün bir vizyona sahip olan Studio Born sayesinde bu ödüle layık görülmenin büyük gururunu yaşamaktayız” şeklinde konuştu.

Ebru Sile Göksel projeyle ilgili “Işıkla büyüyen ve özü simgeleyen organik şekilli bir amblem yarattık. Parafin ve ftalat içermeyen saf ve güçlü formülünü vurgulamak için ayrıca topraksı bir renk paleti kullandık ve benzersiz kokularının imzası olarak çarpıcı bir etiket oluşturduk” dedi.

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