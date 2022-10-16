Diego Simeone, Ronaldo hakkında ilk kez konuştu!

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, yaz transfer döneminde Cristiano Ronaldo'yu transfer etmek istedikleri iddiasıyla ilgili ilk kez konuştu.

Yaz transfer döneminde Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'tan ayrılıp La Liga'ya Atletico de Madrid'e transfer olacağı söylentileri çıkmıştı. Konuyla ilgili bu zamana kadar hiç konuşmayan Atletico Madrid Teknik Dİrektörü Diego Simoene sonunda suskunluğunu bozdu.

Arjantinli gazeteci Martin Liberman ile Tigo Sports'a verdiği röportajda konuşan Diego Simeone, Ronaldo iddialarını yalanladı ve şöyle konuştu:

"Ronaldo hiç gündemimizde olmadı"

"Bazen insanlar söylemek istediklerini anlatmak için konuşurlar, gerçeği değil. Cristiano Ronaldo hiçbir zaman gündemimizde olmadı. O, Real Madrid'te oynadı. River'da Palermo'yu, Riquelme'yi veya Boca'da Ortega'yı oynarken hiç görmedim.

Sezon öncesi hazırlık maçında bazı taraftarlar bana, ne olduğu hakkında hiçbir şey bilmeden ama söylentilerden dolayı tepki gösterdi. Bu hoşuma gitti çünkü bu, bir taraftarın kalbinden gelen ve Ronaldo'nun hikayesini inkar etmemenin ötesinde o sırada hissettiklerimi yansıtan çok sağlıklı bir yansımaydı."



