Diego Perotti'den yürekleri burkan Fenerbahçe itirafı

Futbola veda ettiğini açıklayan Diego Perotti, yıllar sonra Fenerbahçe döneminde yaşadığı sakatlıkla ilgili yürek burkan bir açıklama yaptı. Yaşadığı sakatlığın futbol tarihinde bir ilk olduğunu söyleyen Perotti, o dönem yaşadığı zorlukları anlattı.

Geçtiğimiz günlerde futbolu bırakan Diego Perotti, Fenerbahçe dönemine dair bir itirafta bulundu.

İzahı olmayan bir sakatlık yaşadığını açıklayan Perotti, "Futbol tarihinde eşi benzeri olmayan bir sakatlık yaşadım. Fenerbahçe'de oynadığım dönemde 2021 Ocak ayında bir doktor bana diz bağ birliğimin neredeyse tamamen yırtıldığını açıkladı. Bu kopmanın yürek parçalayıcı bir durum olduğuna tanık oldum. Bu sakatlık futbolda ilk kez birinin başına geliyordu. Dünyada bunu yaşayan 8 kişi vardı ve 7'si trafik kazasında olmuştu. İlk kez futbolda böyle bir şey yaşandı. 3 ile 8 ay arasında sahalardan uzak kalacağım öngörülüyordu. Ancak bir daha sağlıklı şekilde futbola geri dönmem mümkün olmadı." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DE 4 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe'de 4 maça çıkan Diego Perotti, 194 dakika süre aldı ve 3 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

ROMA'DA FORMA GİYMİŞTİ

26 Temmuz 1988 doğumlu Diego Perotti, ülkesi Arjantin'in CD Moron takımında futbola başladı. Sevilla altyapısında yetişen sol kanat oyuncusu Boca Juniors, Genoa, Roma, Fenerbahçe ve Salernitana'da forma giydi.

Fenerbahçe'nin Ekim 2020'de Roma'dan transfer ettiği Diego Perotti, Ağustos 2021'de Sarı-Lacivertliler'den ayrıldı ve Şubat 2022'ye kadar kulüpsüz kaldı.