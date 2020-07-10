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Spor

Diego Perotti Fenerbahçe’ye mi geliyor?

Fenerbahçe, Serie A ekibi Roma'da forma giyen Diego Perotti'nin transferi için harekete geçti. Peki Diego Perotti Fenerbahçe’ye mi geliyor? Fenerbahçe Diego Perotti ile mi anlaştı? Fenerbahçe Diego Perotti için resmi teklif yaptı mı? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-07-10 08:01:00 -
Diego Perotti Fenerbahçe’ye mi geliyor?

Fenerbahçe, Roma'dan Diego Perotti'yi transfer etmek için görüşmelere başladığı belirtildi.

Sarı-lacivertliler Roma forması giyen Diego Perotti için resmi teklif yaptı.

Ayrıca 31 yaşındaki oyuncunun menajeriyle de görüşmelerin başladığı kaydedildi.

Genoa'dan 2016 yılında 9 milyon euroya Roma'ya transfer olan kanat oyuncusu, bu sezon 21 maçta 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

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