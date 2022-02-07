Diego Costa'dan beklenen Fenerbahçe açıklaması

Adı Fenerbahçe ile anılan yıldız futbolcu Diego Costa önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe, bir dünya yıldızını kadrosuna katmak için başkan Ali Koç'un kararını bekliyor. Sarı-lacivertlilerin vereceği karara göre Diego Costa'nın rotası netleşecek.

Ajansspor'a konuşan deneyimli futbolcu, "Türkiye'den çok sayıda menajer beni rahatsız ediyor. Bazı kulüpler için sahte yetki belgeleri de gönderiyorlar. Türkiye'de yetki verdiği menajerimin Fenerbahçe ile işi sonuçlandırmasına göre karar vereceğim. Benim ve avukatımın yetki verdiği bir menajer var, Türkiye kanadından işleri o yürütüyor" ifadesini kullanan Diego Costa, kendisi hakkında yapılan transfer haberlerinden sıkıldığını söyledi.

Rusya'nın Zenit ve Krasnador'dan resmi telif aldığını vurgulayan Diego Costa, "Türkiye’de yetki verdiği menajerimin Fenerbahçe ile işi sonuçlandırmasına göre karar vereceğim" diye konuştu.

Costa'nın 2 milyon Euro'luk bir ücretle Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı biliniyor. Costa ile Fenerbahçe adına transfer görüşmelerini yedek yönetim kurulu üyelerinden Selahattin Baki yapıyor.

Costa, son olarak formasını giydiği Brezilya'nın Atletico Miniero takımından ocak ayında ayrıldı. Kariyerinde 495 maça çıkan Costa, 186 kez gol sevinci yaşadı, 72 asist yaptı. İspanya Milli Takımı formasıyla 24 kez sahaya çıkan Diego Costa, 10 gol attı.