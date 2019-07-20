Diego Costa kimdir nerelidir? Diego Costa Fenerbahçe transfer mi olacak?

Fenerbahçe son dakika bomba transfere imza atmak istiyor. Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran gelişme ise Diego Costa’nın sarı lacivert formayı giyeceği. Peki Diego Costa Fenerbahçe’ye mi transfer olacak? Diego Costa kimdir? Diego Costa nereli ve kaç yaşında? Diego Costa hangi takımlarda oynadı?

Brezilya asıllı ispanyol golcünün Atletico Madrid’den ayrılma ihtimali yüksek. Sarı-Lacivertliler’in hedefinin, Diego Costa’yı kiralamak olduğu iddia edildi. dünyaca ünlü forvetin Atletico’da maaşı 7.6 milyon Euro. Bu rakam Fenerbahçe için fazlasıyla yüksek. Ancak ücretin yarısının bir sponsor tarafından karşılanarak Costa’ya Çubuklu formanın giydirileceği kaydedildi.

Diego Costa gibi bir ismi transfer etmek ‘hayal’ gibi görülse de hedefi mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Ali Koç’un, böyle bir yıldızı kadroya katarak tüm camiayı ayağa kaldırmayı çok istediği öne sürüldü. Hayal, gerçeğe dönüşür mü bilinmez ama Fenerbahçe taraftarlarının gün boyu heyecanla bekleyiş içinde olacağı kesin.

Diego Costa kimdir?

Diego da Silva Costa kısaca Diego Costa, 7 Ekim 1988 tarihinde Lagarto, Sergipe, Brezilya’da doğdu. Forvet mevkiinde forma giyen Brezilya uyruklu 2013'te İspanyol vatandaşlığına geçen futbolcudur. La Liga takımlarından Atlético Madrid'de forma giymektedir.