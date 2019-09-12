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Didim’deki villada saksıda hint keneviri yetiştirmiş

Aydın’ın Didim ilçesinde polisin yaptığı operasyonda bir villada, saksı içerisinde yetiştirilmiş 17 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

12 Eylül 2019 Perşembe 09:07
Didim’deki villada saksıda hint keneviri yetiştirmiş

Aydın’ın Didim ilçesinde polisin yaptığı operasyonda bir villada, saksı içerisinde yetiştirilmiş 17 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Altınkum Mahallesi’nde bulunan villada arama yapıldı. Yapılan aramada, 13 adet içinde hazır tütünle karışık esrar maddesi, ikamet içerisinde ve balkonunda saksı içerisine ekilmiş boyutları 2 metre olan 17 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi. E.I. isimli şahıs yakalanarak hakkında “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan adli işlem başlatıldı.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 09:07
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