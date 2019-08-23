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Didim’de yuvaya bırakılan 83 yumurtadan 77’si denize ulaştı

Aydın’ın Didim ilçesinde, plaja yumurtalarını bırakan Caretta caretta iribaş deniz kaplumbağasının yavruları çıkışlarını tamamlayarak denize kavuştu.

23 Ağustos 2019 Cuma 13:27
Didim’de yuvaya bırakılan 83 yumurtadan 77’si denize ulaştı

Aydın’ın Didim ilçesinde, plaja yumurtalarını bırakan Caretta caretta iribaş deniz kaplumbağasının yavruları çıkışlarını tamamlayarak denize kavuştu.


Ülkemizde yavrulama alanı dışına çıkarak Didim’e gelen ve Parlamenterler Sitesinde 29 Haziran’da yuva yapan Caretta caretta iribaş deniz kaplumbağasının yavru çıkışları tamamlandı. Plajdaki yuva kontrol açılışı yapılırken, açılışı Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Aydın Şube Müdürü Özcan Mersin ve uzmanlar, Dalyan DEKAMER’den Ebrucan Kalecik ve Ergün Karaarslan,Kuşadası EKODOSD’danBahattin Sürücü ve dernek üyeleri ile Parlamenterler Sitesi gönüllüleri katıldı.


Yuva açılışı sonunda yuvada 83 yumurta tespit edilirken 77 yavru caretta caretta sağlıklı bir şekilde denize ulaştı.


EKODOSD sorumlusu Bahattin Sürücü ise Deniz kaplumbağaların Didim’de yuva yapmasıyla ilgili değerlendirmesinde “Caretta caretta’nın yuva yapması, yavruların denize ulaşması sürecinde, Parlamenterler Sitesinde önemli bir farkındalık oluştu. Özellikle çocuklar için iyi bir deneyim oldu. Çocuklar yoğun ilgi gösterdiler ve deniz kaplumbağalarıyla ilgili bilinçlendiler.Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar, Didim Belediyesi, DEKAMER, EKODOSD ve Parlamenterler Sitesi gönüllülerinin işbirliğiyle, yuva alanı çalışmaları yapılarak, güzel bir iş gerçekleştirildi. Site sakinleri önümüzdeki yıl Carettaların tekrar kumsallarına gelerek yuva yapmasını umutla bekliyorlar” dedi.


Yavruların denize ulaşmasında emeği geçenParlamenterler sitesinin gönüllülerinden Caner Ataman, Murat Ayral ve Gönül Ergin’e EKODOSD tarafında birer teşekkür belgesi verildi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 13:27
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