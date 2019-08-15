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Didim’de OSB’ye karşı 10 bin imza

Aydın’ın Didim ilçesinde başlatılan "Didim halkı balık çiftlikleri ve Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi istemiyor" isimli imza kampanyasında toplanan imza sayısı 10 bini geçti.

15 Ağustos 2019 Perşembe 16:06
Didim’de OSB’ye karşı 10 bin imza

Aydın’ın Didim ilçesinde başlatılan "Didim halkı balık çiftlikleri ve Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi istemiyor" isimli imza kampanyasında toplanan imza sayısı 10 bini geçti.


“Didim halkı balık çiftlikleri ve Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi istemiyor" isimli imza kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Başladığı günden bu yana Didim merkezin yanı sıra Akbük, Mavişehir ve Altınkum’da devam ederken kampanyaya atılan imza sayısı 10 bini geçti.


Altınkum Yalı Caddesi üzerinde, Akbük pazaryerindeve Mavişehir’de kurulan stantlarda yapılmak istenilen yatırımın Didim’in turizmine vereceği zarar ve birçok bölgede verdiği tahribatlar anlatılıyor. Didimlilere ve tatile gelenlere kampanyaya ilgi gösterirken, 1 Eylül Dünya Barış Gününekadar sürecek kampanyada 100 bin imza toplanması hedeflenirken, toplanan imzalar ilgili Bakanlık ve Kurumlara gönderilecek.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 16:06
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