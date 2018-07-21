Didim'de aynı gün içinde 2 kişi boğuldu!

Ankara'dan ailesiyle tatile gelen Bedirhan Kalender, kuzenleriyle tekne turuna çıktı. Geri dönen tekneden kıyıya yüzerek dönmek isteyen Kalender, bir anda gözden kayboldu. Kalender'i kıyıda bekleyen kuzenleri kendisinden haber alamayınca, durumu polise ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Akşam ve gece boyunca yapılan aramalardan sonuç alınamadı.

CESEDİ BULUNDU

Sabahın erken saatlerinde yeniden başlayan arama çalışmalarında Sahil Güvenlik ekipleri, Kalender'in cesedini iskele açıklarında bularak kıyıya çıkardı.

Kalender'in cesedi, Didim Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

2. OLAY

Mavişehir'deki orman kampında ise ailesiyle birlikte çadırda kalan İbrahim Kutlu, erken saatlerde serinlemek için denize girdi, ancak geri dönmedi.

İlerleyen saatlerde denize giren vatandaşlar, Kutlu'nun cesedini bularak kıyıya çıkardı. Kutlu'nun da cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Her iki ceset de savcılık incelemesinin ardından, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.