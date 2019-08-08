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Didim’de 500 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi

Didim İlçe Tarım Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde 500 kilogram deniz patlıcanı ele geçirildi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:32
Didim’de 500 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi

Didim İlçe Tarım Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde 500 kilogram deniz patlıcanı ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre;Didim İlçe Tarım Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli yaptıkları denetimlerde avlanması yasak olan yaklaşık 500 kilogram deniz patlıcanı canlı olarak ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak1 kişiye ”Akarsularda ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapmak” ve 5 kişiye “Deniz patlıcanı avcılığına ilişkin ihlal” gerekçesiyle toplam 13 bin 80 TL idari para cezası kesildi. Olayda kullanılan dalış alet ve ekipmanlarına el konulurken, deniz patlıcanları denize bırakıldı.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:32
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