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Didim'de 36 kaçak yapı yıkıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde 'Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi' kapsamındaki, mülkiyeti hazineye ait Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsisli araziler üzerine yapılan 36 kaçak yapı, belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

02 Aralık 2018 Pazar 16:19
Didim'de 36 kaçak yapı yıkıldı

Aydın'da Didim Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerince birçok turistik tesis alanı ile konutun bulunduğu İmbat Sitesi bölgesinde tespiti yapılan kaçak yapılar için bir süre önce yıkım kararı çıkarıldı.

'Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi' kapsamındaki mülkiyeti Hazine'ye ait Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsisli araziler üzerinde İmar Barışı'nı fırsata çeviren kişilerce yapılan bu kaçak yapıların yıkım işlemi başladı. Ekipler, iş makineleri yardımıyla kaçak yapıların yıkımını gerçekleştirdi.

"İmar Barışı'ndan faydalanma hakkı olmayan yapılar"

Yıkım sırasında Didim Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Deniz Atabay, belediye başkan yardımcıları Salih Bankoğlu ve Ahmet Yılmaz ile İmar ve Şehircilik Müdürü Öznur Gündoğdu da hazır bulundu. İmbat Sitesi çevresindeki yapıların İmar Barışı'ndan faydalanmak için başvurulan yapılar olduğunu belirten Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Bu yapılar hem özel turizm tahsis alanı içerisinde, hem de kanundan faydalanma hakkı olmayan kaçak yapılar. Biz daha evvelden tespitleri yapmıştık, encümenden kararları çıkarıldı ve kanun prosedürleri bitti. Şu anda da yıkım çalışması yapıyoruz" dedi.

"Bu yapılara hiçbir zaman izin vermeyeceğiz"

Başkan Deniz, hiçbir zaman yaşadışı yapılara izin vermeyeceklerini belirterek, "İmbat Sitesi çevresinde 110 bin dönümlük arazi içerisine yapılmış 36 kaçak yapı var. Bu yapıların bulunduğu alan da aynı zamanda turizm tahsisi alanı. Yani Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tahsise çıkarılan alanlar. Bu alanlarda bir yapılanma zaten mümkün değil. Ruhsatsız olduğu için biz de buraları kaldırıyoruz" diye konuştu.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 16:19
  1. Aydın
  2. Didim
  3. İmbat Sitesi
  4. kaçak yapılar
  5. yıkım işlemleri
  6. kaçak yapılar yıkıldı

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