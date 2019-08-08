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Didim THK’den kurban derisi uyarısı

11 Ağustos’ta idrak edilecek Kurban Bayramı öncesinde konuşan Türk Hava Kurumu (THK) Didim Şube Başkanı Mehmet Emin Tural, kurban derilerini yine bu yıl kurumları tarafından toplanacağını belirtti.

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:34
Didim THK’den kurban derisi uyarısı

11 Ağustos’ta idrak edilecek Kurban Bayramı öncesinde konuşan Türk Hava Kurumu (THK) Didim Şube Başkanı Mehmet Emin Tural, kurban derilerini yine bu yıl kurumları tarafından toplanacağını belirtti.


THK Didim Şube Başkanı Mehmet Emin Tural bu yılda belediyenin vereceği 6 traktör 1 kamyon ve özel araçlarla birlikte yaklaşık 40 gönüllü ile birlikte kurban derilerini bu yıl yine kendilerini toplayacağını belirterek toplanan derilerin sivil havacılığın gelişmesi gençlerin havacılara sevdirilmesi amacıyla kullanılacağını belirtti.


Tural, bu yıl yine Akbük pazar yerindeki kesim alanında, Didim Belediyesi’nin oluşturduğu kurban kesim alanında ve köylerde mahallelerde de muhtarlıklarda derilerin toplanacağını belirtti. Mahallelerde kesim alanı olarak belirlenen çiftlilerde de 30 tane gönüllünün hazır bulunacağını söyleyen Tural ayrıca bireysel olarak kesilen kurbanlar içinde haber verilmesi halinde gelip kendilerinin alabileceğini ifade etti.Derinin milli Servet olan korunması ve iyi değerlendirilmesi için tuzlamanın yapılması serin yerde bekletilmesi uyarısında yapan Turhal,bağışlanacak derilerin makbuz karşılığı verilmesini istedi.


Geçen yıl bazı suiistimallerin yaşandığını hatırlatan başkan Tural, deri toplayan kişilerden mutlaka yetki belgesi de sorulmasını istedi.


THK Didim şube başkanı Tural kurban derilerinin kendilerine ulaştırılması için ayrıca irtibat telefonları da duyurdu. 0256 811 10 20 no’lu kurumun telefonu ile 0536 490 18 75 no’lu telefon ile kendilerini ulaşıldığı zaman en kısa sürede derileri bulunduğu yerden alınabileceğini belirtti

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:34
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