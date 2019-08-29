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Didim Belediyesi’den Kuşadası’na çevreye duyarlı hediye

Mavi Bayrak ödüllü halk plajı olan belediyelerin talebi doğrultusunda Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinatörlüğünde yürütülmeye başlanan projeye en büyük katkı sağlayanlardan birisi de Didim Belediyesi oldu.

29 Ağustos 2019 Perşembe 09:42
Didim Belediyesi’den Kuşadası’na çevreye duyarlı hediye

Mavi Bayrak ödüllü halk plajı olan belediyelerin talebi doğrultusunda Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinatörlüğünde yürütülmeye başlanan projeye en büyük katkı sağlayanlardan birisi de Didim Belediyesi oldu.


Mavi Bayrak ödüllü halk plajı olan belediyelerin talebi doğrultusunda Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinatörlüğünde yürütülmeye başlanan projenin ilk ayağı, Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Kuşadası Kadınlar Denizi plajında başlarken projenin en büyük katkı sağlayanlardan birisi de Didim Belediyesi oldu.


Proje Kapsamından Didim Belediyesi tarafından iki adet geri dönüşüm konteyneri Kuşadası Belediyesine hediye edildi


Didim Belediyesi çalışanları tarafından geri dönüştürülerek tekrar kullanılmak üzere tasarlanan ve üretimi yapılan kuş formundaki konteynerler, Plaja koyuldu.Halk tarafından büyük bir beğeni ile karşılanan konteynırlar, plaja görsel zenginlik katarken vatandaşlar, Didim Belediyesi’ne duyarlılıkları için teşekkür etti. Projenin süresince, halk plajlarında gönüllüler ile yapılacak çeşitli aktiviteler ve temizlik uygulamaları, devam edecek.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 09:42
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