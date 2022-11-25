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Spor Didier Drogba çok ağır konuştu!
Spor

Didier Drogba çok ağır konuştu!

Fildişi Sahilli eski futbolcu Didier Drogba, Afrika takımlarının Dünya Kupası'nda neden zorluk yaşadığına dair bir değerlendirmede bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 15:46:00 -
Didier Drogba çok ağır konuştu!

Fildişi Sahilli eski futbolcu Didier Drogba, Afrika takımlarının Dünya Kupası'nda neden zorluk yaşadığına dair bir değerlendirmede bulundu.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba, Afrika takımlarının Dünya Kupası'nda başarılı olamama sebeplerine bir yorum getirdi.

Bireysel olarak Afrikalı oyuncuların gayet iyi olduklarını söyleyen Fildişi Sahilli eski yıldız, "Senegal'in Hollanda'ya 2-0 yenildiği maça bakın. Sadio Mane olsaydı bundan daha iyi oynayabilirler miydi? Hiç zannetmiyorum. Afrika takımları bireysel olarak iyi oyunculara sahip, özellikle Avrupa'da oynayan oyuncular çok iyi durumda ancak hepsi bireysel olarak iyi." dedi.

Başarının ancak takım olarak geleceğini söyleyen Drogba, "Afrikalı oyuncular her ne kadar iyi olursa olsun, bir araya geldiklerinde teknik direktörlerin doğru sistemi bulması zorlaşıyor. Bu seviyelerde başarı için doğru oyuncuları doğru yerde kullanmalı ve maçın gerektirdiği yoğunluğu elden bırakmamalısınız." ifadelerini kullandı.

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