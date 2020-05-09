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Aktüel

DİDER, çalışan anneleri unutmadı

DÜZCE (İHA) – Düzce İşçileri Dayanışma Derneği (DİDER) çalışan anneleri unutmayarak fabrika önlerinde kadın işçilere kolonya dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 19:03:02 -
DİDER, çalışan anneleri unutmadı

DÜZCE (İHA) – Düzce İşçileri Dayanışma Derneği (DİDER) çalışan anneleri unutmayarak fabrika önlerinde kadın işçilere kolonya dağıttı.


Düzce’de fabrika işçilerinin daha rahat bir hayat geçirmesi için sürekli çalışmalar gerçekleştiren Düzce İşçileri Dayanışma Derneği, çalışan anneleri unutmadı. Korona virüs nedeni ile anneler günü kapsamında iyi bir etkinlik düzenleyemediklerini dile getiren dernek başkanı Sedat Mıhçı, “ Bugün çalışan annelerimize birer kolonya dağıtıyoruz. Tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Gönül isterdi ki daha iyi bir etkinlik yapalım. Ama süreç evde kalmamızı istiyor. Evde kalalım bir sonraki anneler gününde farklı bir plan yaparız. Sokağa çıkarız ve gönüllerimizce annelerimizin anneler gününü kutlarız” dedi.

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