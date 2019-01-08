Didem Arslan'ın "namusuma dil uzattı" dediği isim için CHP harekete geçti

Haber spikeri Didem Arslan Yılmaz, kendisine sosyal medyadan hakarette bulunan CHP üyesi için, "onuruma ve namusuma dil uzatacak kadar ağır ifadeler kullanınca sabrın sınırı noktasına geldim." dedi. Arslan'a sosyal medyadan hakarette bulunan CHP üyesi disiplin kuruluna verildi.

CHP'li Erol, Didem Arslan Yılmaz'a hakaret etti

CHP İzmit Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) üyesi Hüseyin Erol, Didem Arslan Yılmaz'a için sosyal medya hesabından, "Kader mahkumu olan vesikalı kadınların daha çok saygıyı hak ettiğini düşünmeye başladım" dedi.

Yılmaz: Sabrın sınırına geldim

Hakkında söylenenlere ilişkin açıklama yapan televizyon spikeri Didem Arslan Yılmaz, şöyle dedi:

"Gazeteci ve televizyoncu olarak görevimizi yaparken, bazen övgü bazen de eleştiri alabiliyoruz. Bunlar çok doğal ve biz de doğal karşılıyoruz. Ama insan hakları ve kadına saygı konusunda çok duyarlı olduğunu belirten CHP'nin İzmit'teki bir yöneticisi onuruma ve namusuma dil uzatacak kadar ağır ifadeler kullanınca sabrın sınırı noktasına geldim. Söz konusu CHP yöneticisinin hakareti de aşan, sadece beni değil bütün kadınları aşağılamaya yönelik terbiyesiz ve hadsiz sözleri beni çok çok üzdü. Bu üzüntümü CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ile de paylaştım ve gereğinin en kısa sürede yapılacağını ifade etti. Bununla birlikte, Habertürk ve ben de kurumsal ve kişisel haklarımızı yargı önünde sonuna kadar savunacağız. İşimi, sadece işimi yapmaya devam edeceğimi söyleyerek, bu süreçte bana destek veren herkese teşekkür ediyorum."

CHP, disiplin kuruluna sevk etti

CHP'nin Kocaeli il seçim koordinasyon kurulunda görevli Hüseyin Erol, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı'nın talimatıyla kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

Hüseyin Erol, Didem Arslan'a sosyal medyadan "Kader mahkumu olan vesikalı kadınların daha çok saygıyı hak ettiğini düşünmeye başladım" demişti.

Erol'un bu ifadeleri tepki toplamıştı.