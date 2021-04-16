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Medya Didem Arslan Yılmaz’ın programın isyan ettiler! Masumlar Apartmanı değil gerçek
Medya

Didem Arslan Yılmaz’ın programın isyan ettiler! Masumlar Apartmanı değil gerçek

Show TV’de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’ın programında bir muhabir çöple dolu evde zor anlar yaşadı. İzleyenleri adeta isyan ettiren çöp ev olayı Masumlar Apartmanı dizisine yorumlandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 13:52:00 -
Didem Arslan Yılmaz’ın programın isyan ettiler! Masumlar Apartmanı değil gerçek

TRT 1 ekranında izlenme rekorları kıran ve çöp ev gerçeğini aktaran Masumlar Apartmanı dizisindeki hikaye gerçek hayatta da karşımıza çıkıyor.

Show TV’de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programındaki çöp ev olay oldu. Programda 28 yaşındaki Ozan Uysal eşi Necibe Nur’un 1 yaşındaki çocuğunu da alarak Burdur’da yaşadıkları evden gittiğini söyledi. Yardım isteyen Ozan Uysal eşi ile yüzleşti.

Burdur’daki evden yapılan canlı yayın izleyenleri şoke etti. Muhabir evi gösterirken zor anlar yaşadı. Çöp yığınlarıyla dolu evde kullanılmış çocuk bezleri, çürümüş sebze meyveler, kesilmiş bir tutam saç, buzdolabında bozuk yiyecekler çıktı.

Necibe Nur eşine kızdığını belirterek “Eşime kızdım. Evimi çöp içinde bıraktım’’ dedi. Türkiye’nin gündemine oturan olayda Ozan Uysal ve Necibe Nur çiftinin bolca ev değiştirdiği ve 9 aylık bebeklerinin taşındığı bir evde çöp içinde büyüttüğü ortaya çıktı.

Kan donduran görüntüler sonrası izleyici bebeğin bu çöp evlerde nasıl büyüdüğünü merak ederken, olayın Masumlar Apartmanı dizisine yorumlandığı da dikkatlerden kaçmadı.

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