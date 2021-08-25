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Medya Didem Arslan Yılmaz'a kötü haber
Medya

Didem Arslan Yılmaz'a kötü haber

Kürtçe konuşan kadını 'Burası Türkiye Cumhuriyeti' diyerek yayından alan ve tepkilerin ardından özür mesajı yayınlayan Didem Arslan Yılmaz hakkında Van Barosu suç duyurusunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 19:17:00 -

Van Barosu, programına telefonla bağlanarak Kürtçe konuşan konuğunu yayından alan ve "Halayla bir konuşun, doğru düzgün Türkçe konuşsun, burası Türkiye Cumhuriyeti" diyen sunucu Didem Arslan Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu.

Van Barosu Başkanlığı tarafından Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen şikayet dilekçesinde şu ifadeler kullanıldı:

"Sunucu, programda da açıkladığı üzere sanki Türkiye Cumhuriyetinde Türkçe dışında başka bir dilin konuşmanın yasak olduğu başka ırka mensup kişilerin başka dili konuşmanın suç olduğu ve bunun bir bedeli olduğunu ima etmiştir. Savcılığınızca yapılacak soruşturma çerçevesinde de görüleceği üzere şüphelinin basın yoluyla alenen bir ırkı, bir dili aşağıladığı hatta hor gördüğü açığa kavuşacaktır.

Şüphelinin Kürtçeye olan nefretinden sonra hem sosyal anlamda hem de sosyal medya mecralarında binlerce kişi bu nefret söylemine tepki göstermiştir. Ulusal anlamda büyük bir tepki karşılık bulması ve genelde Kürtçeye özelde ise Kürt ırkına karşı nefret söylemi nedeniyle savcılığınızca resen yapılacak soruşturma çerçevesinde şüphelinin cezalandırılması talepli şikayet dilekçesidir."

 

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