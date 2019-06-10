Didem Arslan Yılmaz: Bu süreçte tek kazancım...

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu arasında 16 Haziran’da yapılacağı netleşen ortak yayınla ilgili açıklamalar yapılmaya devam ediyor. Ortak yayının çağrısını yapan ve moderatör olmak isteyen gazeteci Didem Arslan Yılmaz konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Arslan'ın açıklaması şu şekilde:

Mesleğimin gereği 17 yıl sonra iki adayı Sayın @BY ve Sayın @ekrem_imamoglu’nu @HaberturkTV ‘de Türkiye’nin Nabzı’na davet edip, canlı yayında birlikte özgürce tartışmaları yönünde bir çağrım olmuştu. Böyle bir yayını baska bir kanal ve tanımadığım bir rejide yapmak istemezdim.

Bu süreçte tek kazancım, dost görünen ikiyüzlüleri tanımak oldu. Meslekteki ve bu süreçteki tanıklıklarımı çoook ilginç ayrıntıları yazmakta olduğum kitabımda okuyacaksınız...

Bu yayını değerli meslektaşım @KucukkayaIsmail’nın en iyi şekilde yöneteceğine inanıyorum , kendisine başarılar diliyorum. Başından beri söylüyorum, önemli olan demokrasimize büyük katkısı olacak bu yayının yapılacak olması.

Moderatör kim olacak diye günlerdir süren gereksiz tartışma ortamında, başta sevgili @YZGLLDGN , @siring ve @mak_cen başta olmak üzere kadın meslektaşlarıma gösterdikleri destek için çok teşekkür ediyorum.