0553 313 94 23

Didem Arslan Yılmaz: Bu süreçte tek kazancım...

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın ortak yayını için çağrı yapan ve programın moderatörü olmak isteyen gazeteci Didem Arslan Yılmaz konuya ilişkin açıklama yaparak, "Bu süreçte tek kazancım, dost görünen ikiyüzlüleri tanımak oldu" dedi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 16:01
Didem Arslan Yılmaz: Bu süreçte tek kazancım...

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu arasında 16 Haziran’da yapılacağı netleşen ortak yayınla ilgili açıklamalar yapılmaya devam ediyor. Ortak yayının çağrısını yapan ve moderatör olmak isteyen gazeteci Didem Arslan Yılmaz konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Arslan'ın açıklaması şu şekilde:

Mesleğimin gereği 17 yıl sonra iki adayı Sayın @BY ve Sayın @ekrem_imamoglu’nu @HaberturkTV ‘de Türkiye’nin Nabzı’na davet edip, canlı yayında birlikte özgürce tartışmaları yönünde bir çağrım olmuştu. Böyle bir yayını baska bir kanal ve tanımadığım bir rejide yapmak istemezdim.

Bu süreçte tek kazancım, dost görünen ikiyüzlüleri tanımak oldu. Meslekteki ve bu süreçteki tanıklıklarımı çoook ilginç ayrıntıları yazmakta olduğum kitabımda okuyacaksınız...

Bu yayını değerli meslektaşım @KucukkayaIsmail’nın en iyi şekilde yöneteceğine inanıyorum , kendisine başarılar diliyorum. Başından beri söylüyorum, önemli olan demokrasimize büyük katkısı olacak bu yayının yapılacak olması.

Moderatör kim olacak diye günlerdir süren gereksiz tartışma ortamında, başta sevgili @YZGLLDGN , @siring ve @mak_cen başta olmak üzere kadın meslektaşlarıma gösterdikleri destek için çok teşekkür ediyorum.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 16:10
  1. AK Parti
  2. İstanbul Büyükşehir adayı Binali Yıldırım
  3. CHP
  4. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu
  5. Twitter
  6. Didem Arslan Yılmaz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ham çelik üretimi azaldı
    1. Ham çelik üretimi azaldı
    2. GÜNCELLEME - Antalya'da sivil eğitim..
    3. Kumla’da seyyara geçit yok
    4. Kazım Kurt, bayramlaşma töreninde..
    5. Açık oturum için ilk yorum Uğur..
    6. Başkan Kazım Kurt, Park Bahçeler..
    7. Gençlerin vazgeçilmezi gençlik..
    8. Gemlikspor Cumhur Aydın’la devam dedi
    9. "Torbacılar"a eş zamanlı operasyon!..
    10. Sesinden rahatsız oldukları kargaları..
    11. Babalar Günü'nde oyunun yıldızı..
    12. GAÜN Hastanesi’nde “Kalbini Erken..
    13. 1 kilometrelik sıcak asfaltın maliyeti..
    14. Fırtına elektrik direklerini devirdi
    15. Antalya’da düşen eğitim uçağında..
    16. Okan Buruk, Süper Lig ekibiyle anlaştı
    17. Otomobilin çarptığı köpek tedavi..
    18. Büyükşehir Belediyesi yaraları sarıyor
    19. Onursuzlara bir destek de..
    20. Çöp yangınlarına ‘dur’ denmesi..
    21. Ordu’da otomobil uçurumdan düştü!
    22. Bingöl’de öğrenme şenlikleri..
    23. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Emre..
    24. Başakşehir Okan Buruk ile imzalıyor
    25. Erenler’de Haziran Meclisi gerçekleşti
    26. Çavuşoğlu Milli Takım Kaptanı..
    27. Büyükşehirden ’Atatürk Kent Parkı’..
    28. Yunanistan'a kaçmak isteyen 50..
    29. Belgrad'da "Osmanlı Belgelerinde..
    30. Dur ihtarına uymayarak kaçan araçtan..
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"