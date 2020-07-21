Dicle Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması kontenjanları 4 yıllık 2 yıllık bölüm puanı 2020

ÖSYM tarafından 2020 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birliket üniversite tercihleri de başlayacak. YKS sonuçları sonrası elde edilen taban puanları ve başarı sıralaması ile 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerinde okumaya hak kazanan adaylar Dicle Üniversitesi 2020 taban puanları ve başarı sıralamasını merak ediyor. Dicle Üniversitesi, 1966 yılında Ankara Üniversitesi’ne bağlı olarak Tıp Fakültesi’nin kurulması, 1973 yılında ise Fen Bilimleri Fakültesi’nin de açılması ile fiilen kurulmuş ve Diyarbakır Üniversitesi adını almış, 1982’de ise Diyarbakır Üniversitesi’nin adı Dicle Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Dicle Üniversitesi 15 Fakülte, teknik donanımlara sahip 12 Meslek Yüksekokulu, 4 Yüksekokul, 1 Konservatuar, 4 Enstitü, 30 Uygulama ve Araştırma Merkezi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Yanık Merkezi, Ortadoğu’nun en büyük Kalp Hastanesi, tüm Türkiye’ye örnek olan ve ilk kez hastane binasından bağımsız inşa edilen Acil Travmatoloji Kompleksi ile bilimsel ve akademik anlamda uluslararası yetkinlikte bir üniversite olmuştur. İşte Diyarbakır Dicle Üniversitesi taban puanları 2020, başarı sıralaması 2 yıllık önlisans bölüm puanları ile 4 yıllık lisans puanları.

Dicle Üniversitesi 4 yıllık taban puanları başarı sırası 2020