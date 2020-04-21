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Aktüel

Dicle Kaymakamlığının ödüllü evde kal video yarışmasının kazananları belli oldu

Diyarbakır’ın Dicle İlçe Kaymakamlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen ’evde kal video yarışmasının’ kazananları belli oldu.

2020-04-21 16:26:11 -
Dicle Kaymakamlığının ödüllü evde kal video yarışmasının kazananları belli oldu

Diyarbakır’ın Dicle İlçe Kaymakamlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen ’evde kal video yarışmasının’ kazananları belli oldu.


Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını kapsamında tedbir amaçlı başlatılan evde kal çağrısını konu alan ödüllü yarışmaya, Dicle’de ikamet eden vatandaşlar başvurdu. Jüri üyelerinin değerlendirmesini yapmasının ardından ödülleri hak eden ilk 5 isim belli oldu. Yarışma sonucuna göre 1’inci Burak Özer, 2’nci Dilan İzgi, 3’üncü Yekdar Atalay, 4’üncü Mehmet Toprak ve 5’inci Elif Baytimur Adıgüzel oldu.


Yarışmada dereceye girenlere ödüllerinin önümüzdeki günlerde verileceği kaydedildi.

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