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Ekonomi Dicle Elektrik'ten yasal takibe düşmüş elektrik borçlarına online tahsilat kolaylığı
Ekonomi

Dicle Elektrik'ten yasal takibe düşmüş elektrik borçlarına online tahsilat kolaylığı

Yeniakit Publisher
2020-09-21 13:41:05 -
Dicle Elektrik'ten yasal takibe düşmüş elektrik borçlarına online tahsilat kolaylığı

ANKARA (AA) - Dicle Elektrik, bünyesinde bulunan DEDAŞ ve DEPSAŞ şirketlerine ait icra takibindeki elektrik borçlarının internet sitesi üzerinden PayFlex adlı uygulama ile müşterilerin kredi veya banka kartlarıyla borcunu ödeyebileceğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, geliştirilen PayFlex Collection uygulaması ile internet kanalı üzerinden sorgulama yapılmasının ardından kullanıcıların ödemelerini gerçekleştirilebileceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürü Murat Karagüzel, müşterilerin güncel tüketimleri için ödemelerini düzenli yapsalar bile geçmiş borçlarının yasal takibe düşebileceğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle yasal takibe düşen elektrik borçların internet üzerinden ödenmesinin önemine dikkati çeken Karagüzel, "PayFlex uygulamasıyla müşterilerimiz herhangi bir hizmet merkezimize gelmeden web sitelerimiz üzerinden borcunu ödeyebilecek. Böylece müşterilerimiz sağlıklarını riske atmadan ödemelerini yapabiliyor olacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan uygulamanın önümüzdeki günlerde banka entegrasyonun sağlanmasıyla mobil ortamda da kullanılabilmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.


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