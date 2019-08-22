Dicle Elektrik’ten başarılı müşteri temsilcisine plaket

Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesindeki tüm illerde kurulan Müşteri Memnuniyeti Merkezlerinde görev yapan ve görev alanlarında fark yaratarak şirkete değer katan çalışanlarını ödüllendirmeyi sürdürüyor.

Şanlıurfa’daki törende Dicle Elektrik Dağıtım Müşteri ve Saha Yönetimi Başkanı Yaşar Arvas, İl Müdürü Osman Hondu, İl Müdür Yardımcısı Murat Dursun, Müşteri Memnuniyeti Müdürü Rıdvan Çatır, merkezin yöneticisi İbrahim Halil Ürün ve ödül almaya hak kazanan müşteri temsilcisi Hakan Ağdaş hazır bulundu. Ağdaş’ı tebrik ederek başarı plaketini veren Yaşar Arvas, müşteri memnuniyetinin önemine değinerek, buraya gelenlerin en iyi şekilde karşılanarak işlerinin kısa zamanda tamamlanmasının önemine değindi.

Merkezde çalışanların temel görevlerinden birinin de buraya ön yargılı gelen, tepki gösterenlere ılımlı yaklaşılarak ikna edilmeleri ve işleri görüldükten sonra güler yüzle gönderilmeleri olduğunun altını çizen Arvas, "Müşteri memnuniyeti konusunda iyi bir yoldayız. Bizim görevimiz mümkün olduğunca buraya herhangi bir sebeple gelenlere yardımcı olmaktır. Bunu da gördüğüm kadarıyla çok başarılı bir şekilde de yapıyoruz. Burada görev yapan tüm arkadaşlarıma sizin şahsınızda teşekkür ediyorum” dedi.