  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Dicle Elektrik kesintisiz enerji için çalışıyor

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde Dicle Elektrik ekibi, yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında vatandaşlara kesintisiz ve kaliteli enerji sağlamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 17:02:30 -
Dicle Elektrik kesintisiz enerji için çalışıyor

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde Dicle Elektrik ekibi, yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında vatandaşlara kesintisiz ve kaliteli enerji sağlamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Dicle Elektrik arıza ekipleri, Silvan’da mağduriyet yaşanmaması için özverili bir şekilde çalışıyor. Dicle Elektrik ekipleri, 30 köyün bağlı olduğu Meydan grup köy yolunda enerji hattında oluşan arızaya gidermek için anında müdahale ederek vatandaşların mağduriyetlerini kısa sürede giderdi. Vatandaşlar, arızanın kısa sürede giderilmesinden dolayı Dicle Elektrik ekiplerine teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı