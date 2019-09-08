Dicle Elektrik Batman’da aydınlatma hamlesi başlattı

Daha aydınlık bir Batman için yatırımlarını sürdüren Dicle Elektrik, şimdi de 920 bin liralık bir yatırım ile Güney Çevre yolu, Çamlıbel Caddesi ve Yeni Hal yolunda aydınlatma şebekeleri kurdu.

Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürü Yusuf Açar, kış mevsimi gelmeden yatırım planına aldıkları aydınlatma yatırımlarını tamamlamak istediklerini söyledi. Açar, "Kentimizdeki aydınlatma hizmetlerine önem veriyoruz. Kısa süre önce Çamlıbel Caddesi ile Yeni Hal yolunda başlattığımız toplam 1.8 kilometrelik aydınlatma şebekelerini tamamlayarak devreye aldık. Güney Çevre yolunun Kuyubaşı TOKİ kavşağından, Diyarbakır yoluna kadar olan 4.6 kilometrelik kısmında ise çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Burayı da kısa sürede tamamlayarak şebekeyi devreye alacağız" dedi.

Hedef aydınlık Batman

Daha aydınlık bir Batman için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını kaydeden Açar, "Batmanlı hemşerilerimize daha iyi hizmet vermek için 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Bahse konu 3 noktadaki çalışmalar sırasında 188 aydınlatma direği diktik. Yatırım maliyeti 920 bin lira. Mevcut aydınlatma çalışmalarımız devam ederken bir yandan da ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya dış etkenlerle çalışmayan armatürleri değiştiriyoruz. Hedefimiz daha aydınlık bir Batman" diye konuştu.