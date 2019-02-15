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Dicle EDAŞ'tan elektrik panolarına saldırı açıklaması

15 Şubat 2019 Cuma 13:59
Dicle EDAŞ'tan elektrik panolarına saldırı açıklaması

ANKARA (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) tarafından, şirketin sorumluluk bölgesinde bulunan Batman'ın Beşiri ilçesinde dün 5 elektrik panosunun kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, saldırı nedeniyle 200'den fazla abonenin elektriksiz kaldığı belirtildi.

Dicle EDAŞ'ın, kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji için yaptığı 3 milyon liralık yatırımlarla bölgede kayıt dışı elektrik kullanımını önlediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yatırım kapsamında Beşiri'de elektrik kabloları yer altına alınarak, şebekenin gücü artırıldı. İlçe genelinde elektriğin meskenlere dağıtılması için bölgeye özgü olarak geliştirilen 220 adet pano kuruldu ve yapıların içerisindeki sayaçlar bu panolara alındı. Panoların devreye alınmasıyla saldırılar da başladı. Dün gece Kobin Mahallesinde bulunan 5 pano kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce yanıcı madde dökülerek yakıldı. Yanan 5 pano ve hatta bulunan 10 pano devre dışı kaldı."

Dicle EDAŞ Batman İl Müdürlüğünün savcılığa suç duyurusunda bulunması üzerine saldırganların yakalanması için soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, şirketin panoları yenilemek için başlattığı çalışmanın gün içerisinde tamamlanarak abonelere yeniden enerji verileceği bildirildi.

Dicle EDAŞ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta elektrik dağıtım hizmeti veriyor.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 13:59
  1. Batman
  2. Dicle Elektrik Dağıtım AŞ

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