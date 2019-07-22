Dicle EDAŞ ekipleri olumsuz hava koşullarında görev başında

ANKARA (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) ekipleri, olumsuz hava ve doğa koşullarına rağmen müşterilerine kaliteli ve kesintisiz enerji vermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamada, Dicle EDAŞ'ın, sorumluluk bölgesindeki Batman Hasankeyf İlçesiKelekçi Köyüne enerji sağlayan ve hava koşulları nedeniyle kopan iletim hattını onarmak üzere gönderdiği arıza onarım ve bakım ekiplerinin, olumsuz hava ve doğa koşullarına rağmen köye yeni bir iletim hattı çektiği bildirildi.

İletim hattı onarılana kadar köyün elektriksiz kalmaması için farklı bir hattan enerji sağlayan ekiplerin, Botan ve Garzan çaylarının Dicle nehriyle birleştiği ve su seviyesinin yüksek olduğu bir yerde bulunan iletim hattını onarmak için yoğun çaba sarf ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dicle'nin bir kıyısından diğer kıyısına, kopan enerji nakil hattının yerine yenisini çekmek için olağanüstü çaba sarf eden ekipler, ilk denemelerinde olumsuz koşullar yüzünden bağlantıyı gerçekleştiremediler. Botan ve Garzan çayından akan suların etkisiyle Dicle'nin debisinin ve buna bağlı olarak su seviyesinin olması gerekenden çok daha fazla olması yüzünden çalışmalar durduruldu. Aradan kısa bir süre geçip, su seviyesinin düşmeye başlamasıyla ekipler çalışmalarına bıraktıkları yerden devam ettiler. Yeniden başlatılan çalışmada köylülerden de destek alan ekipler, köylülerin balık tutmak ve ulaşım amacıyla kullandıkları küçük bir tekneyle kabloları ve malzemelerini nehrin karşı kıyısına taşıyarak iki yaka arasına 340 metrelik yeni bir iletim hattı çekmeyi başardı."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle EDAŞ Batman İl Müdürü Yusuf Açar, olumsuz hava koşulları nedeniyle kopan iletim hattını yine olumsuz coğrafi koşullar nedeniyle gecikmeli de olsa yenilediklerini ifade ederek, "Zorlu koşullara rağmen ekiplerimiz canla başla mücadele ederek görevlerini yerine getirmiş ve bu köye yeniden enerji verilmesini sağlamışlardır." değerlendirmesinde bulundu.