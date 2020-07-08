Dibi görmek isteyenlere zirveyi gösterdik

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2019 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 6 oranında büyüme kaydederken, 2019 yılının tamamındaki büyüme oranı yüzde 0,9 olarak gerçekleşti. Dördüncü çeyrekte tarım sektörü yüzde 2,5, sanayi sektörü yüzde 5,9 ve hizmetler sektörü (inşaat dâhil) yüzde 6,2 oranında büyüme kaydetti.

Coronavirüs salgınına rağmen 2020 yılında da Türkiye büyümesine devam etti. GSYH 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4,5 oranında büyüme kaydetti. İlk çeyrekte tarım sektörü yüzde 3, sanayi sektörü yüzde 6,2 ve hizmetler sektörü (inşaat dâhil) yüzde 3,2 oranında büyüme kaydetti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH büyüme oranı yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,6 olarak gerçekleşti.

Fitch’in tercihi yüzde 4.5 büyüme

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 0,8, gelecek yıl ise yüzde 4,5 büyüme kaydedeceği tahmininde bulundu.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nun Nisan 2020 sayısında Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 5 daralacağı, 2021’de yüzde 5 büyüyeceği öngörüldü. Türkiye için enflasyon tahmini de bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 12 olarak belirlendi. Ülkedeki işsizlik oranının ise bu yıl 17.2, gelecek yıl yüzde 15.6 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüldü.

İhracat 2019’da yüz güldürdü

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan 2019 yılına ilişkin geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat geçen yıl, 2018’e göre yüzde 2,1 artarak 171 milyar 531 milyon dolara ulaştı.

Aynı dönemde ithalat yüzde 9,1 düşüşle 202 milyar 705 milyon dolara indi. Dış ticaret açığı ise yüzde 43,5 azalarak 55 milyar 126 milyon dolardan, 31 milyar 174 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 yılında 75,3 iken geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 84,6’ya çıktı.

Pandemi sonrası yeniden yükselişte

Coronavirüsün etkisiyle dünya genelindeki daralmaya paralel olarak 2020 yılının başlarında gerileyen ihracat rakamları, haziran ayı ile yeniden yükselişe geçti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) haziran ayı geçici dış ticaret verilerine göre ihracat haziranda yıllık yüzde 15,8 artışla 13 milyar 469 milyon dolar oldu. Mayıs ayına göre artış oranı ise yüzde 35,2 ile rekor kırdı. Son 12 aylık ihracat da yüzde 15,1 düşüşle 75 milyar 55 milyon dolar oldu.

2020 ihracat hedefi ise 190 milyar dolar olarak öngörülüyor.