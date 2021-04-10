DİB MBSTS sonuçları ne zaman açıklanır?
ÖSYM tarafından organize edilen Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı 10 Nisan Cumartesi yani bugün yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavını tamamlayan adaylar, gözlerini ÖSYM’nin söz konusu sınavın sonuçlarını açıklayacağı tarihe çevirdi. Peki, DİB MBSTS sonuçları ne zaman açıklanır?
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı için başvurular 24 Şubat-4 Mart 2021 tarihleri arasında alınmıştı. ÖSYM tarafından organize edilen sınav 10 Nisan Cumartesi yani bugün yapıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavını tamamlayan adaylar, gözlerini ÖSYM’nin söz konusu sınavın sonuçlarını açıklayacağı tarihe çevirdi. Peki, DİB MBSTS sonuçları ne zaman açıklanır?
DİB MBSTS sonuçları ne zaman açıklanır?
ÖSYM 2021 sınav takvimine göre, 10 Nisan yani bugün gerçekleştirilen DİB MBSTS sonuçları, 5 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak.
DİB MBSTS sonuçları nasıl öğrenilir?
Sınava giren adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek.